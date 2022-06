Mercoledì 22 Giugno 2022, 10:07

FOLIGNO - Dopo le sottolineature di alcuni cavalieri di Giostra sulla pista del Campo de li Giochi, dice la sua, contattato sul punto da Il Messaggero, Lucio Cacace presidente della commissione Tecnica dell’Ente Quintana.

Cacace, la pista de la sfida come era?

“Il tracciato è stato predisposto con i mezzi che ho avuto a disposizione per garantire la massima sicurezza. E così è stato. L’otto di gara, e questo è un dato di fatto, è stato uguale, come lo è sempre, per tutti compreso per il rione Badia che ha vinto con Lorenzo Melosso e Look Amazing”.

C’è chi ha parlato anche del ruolo avuto dal vento

“Il vento c’è stato dal pomeriggio del giorno de La Sfida e, ma uso il condizionale, potrebbe aver influito in qualche modo spazzando il tracciato di gara che poi ha fatto registrati i tempi che tutti sanno”.

Rispetto alla gara cosa pensa?

“Non sta a me fare valutazioni. Certo è che si sono cimentati in pista molti cavalli esordienti e quindi nuovi a questa competizione. Ritengo che il lavoro avviato dalle scuderie punti proprio a farli crescere e a far crescere i binomi fortificandone la simbiosi, certo ci sono cavalli che si trovano meglio in certe piste piuttosto che altre ma in passato ci sono stati cavalli che qualunque pista trovavano comunque erano superiori agli altri”.

LA FESTA

Chiusa l’edizione di giugno della Quintana è il momento della festa per il rione vincitore, il Badia guidato dal priore Filippo Pepponi. Un palio, quello vinto sabato, che porta a 5 le vittorie rionali distaccandosi dal pari merito a quota 4 con l’Ammanniti. “è un momento bellissimo – dice il priore Pepponi – che ci fortifica. E lo fa perché ha vinto il lavoro di squadra che ci ha ricompattato Lorenzo Melosso ha fatto una strepitosa performance spiegando come la Giostra sia una gara di destrezza. Una strategia giusta, condivisa e applicata che ha fatto la differenza. Stiamo pensando alla festa della vittoria che faremo, molto probabilmente, dandole la forma di un evento in piscina”. Tutto pronto, quindi, per un grane evento in salsa Badia