Foligno, Giostra della Quintana, la Fiera dei Soprastanti batte anche la pioggia

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - La Fiera dei Soprastanti ha battuto anche i timori da maltempo per la possibile pioggia prevista per la giornata di ieri. L’evento, che proprio ieri ha raggiunto il traguardo dei 20 anni nell’ambito del programma della Giostra della Quintana, anno dopo anno continua a riscuotere successi. Un traguardo premiato anche dalla partecipazione del pubblico che anche ieri, nonostante le incertezze climatiche, non ha fatto mancare presenze importanti che si sono snodate nelle diverse location per tutta la durata della manifestazione che ha invaso via Palestro, piazza Spada, via San Giovanni dell’Acqua e gli Orti Orfini. I tantissimi visitatori hanno potuto godere di uno spettacolo unico

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:42



