Foligno, Giostra della Quintana: inchiesta sulla morte di Wind of Passion, scende in campo il sindaco Nando Mismetti

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Inchiesta sulla morte del cavallo Wind of Passion, in difesa della Giostra della Quintana di Foligno scende in campo il sindaco Nando Mismetti. «In questi giorni serie di passaggi sulla vicenda che ci sta coinvolgendo come città di Foligno e come città interessate dalla menifestazioni storiche . Faccio un appello a tutti al senso di responsabilità e mi rivolgo anche a chi ruoli rispetto a queste vicende. Dietro queste manifestazioni c'è patrimonio che va al di la delle iniziative delle giornate clou. Non posso parlare per gli altri, ma quanto visto analizzato a Narni, c'è da essere sorpresi e sbigottiti perchè per quello che ci è stato sottoposto, riferendomi alla Quintana tutto è rispettato ben oltre quanto richiesto. Non si può sottovalutare rapporto stretto tra cavaliere e cavallo. Cavallo per Quintana, e soprattutto per i quintanari, è uno di famiglia c'è amore straordinario. Oggi cosa cambiato rispetto all'anno passato? Nulla. non ci sono disposizioni o norme nuove tali da giustificare questo stato di ansia. Non entro in merito all'inchiesta che rispetto così come rispetto al massimo il ruolo della magistratura. Mercoledì a Narni abbiamo costituito coordinamento delle città con manifestazioni storiche. Queste manifestazioni sono così cresciute che sono ormai parte dell'offerta turistica dei territori e delle regioni. C'è un patrimonio culturale e economico che va rispettato. Attendiamo esito comitato tecnico in programma a Narni. Servono certezze per dare serenità a tutti. Queste manifestazioni non sono gare di velocità, ma manifestazioni di destrezza dove è fondamentale il rapporto tra cavallo e cavaliere. In questi 10 anni il cavallo che ha fatto i tempi migliori non è mai quello che ha vinto la Quintana. Si è fatto molto per la sicurezza della pista, unica del genere in Italia come confermato dagli esperti. Questo la dice lunga sull’impegno che si mette anche su questo versante- Eprimo la mia vicinanza all’Ente Giostra, ai rioni. Anche in questa occasione dobbiamo lavorare con pazienza e impegno per far si che la Giostra di giugno si svolga con serenità e tranquillità”

Venerd├Č 4 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:21



© RIPRODUZIONE RISERVATA