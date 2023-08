Mercoledì 30 Agosto 2023, 08:27

FOLIGNO - Il rione Giotti fa poker. Quest’anno la contrada di Piazza Faloci Pulignani ha vinto il suo XVI palio e si appresta a esaltare tre tappe importanti: I 60 anni dalla prima vittoria del 1963 firmata Marcello Formica, i 30 anni della prima vittoria di Lorenzo Paci nel 1993 e i 10 anni dalla prima “doppietta” rionale realizzata nel 2013 da Massimo Gubbini. Per esaltare queste tappe è stato organizzato per domenica 10 settembre un grande evento dedicato alla storia di vittorie e di eroi. A spiegare il dettaglio dell’evento ci hanno pensato dallo stesso rione Giotti. “Il 2023 – raccontano via social da piazza Faloci - , è certamente un anno segnato dal destino. E non solo perché abbiamo vinto il sedicesimo Palio della nostra storia, ma anche perché ricorrono i 60 anni dalla prima vittoria del 1963 firmata Marcello Formica, i 30 anni dalla prima vittoria di Lorenzo Paci del 1993, i 10 anni dalla nostra storica prima doppietta del 2013 che porta l'immagine e il nome del nostro immenso Massimo Gubbini. Per questo, domenica 10 settembre a partire dalle 18, abbiamo deciso di dedicare un grande evento a questa meravigliosa storia di vittorie ed eroi. Un evento fatto di racconti, ospiti d'onore e video inediti a cui nessuno può mancare”. Si inizierà alle 18 con “Incontri e racconti a Corte”. Negli spazi della Corte del rione Giotti ci saranno ospiti d’eccezione che con le loro parole e i loro ricordi, faranno rivivere i momenti più belli di quelle vittorie. Poi, dopo l’aperitivo, ci sarà la cena delle vittorie con a corredo video inediti di quei momenti. Intanto proseguono le tappe di avvicinamento alla Giostra della Quintana de La rivincita del 17 settembre. Da oggi prendono il via gli incontri culturali promossi da Palazzo Candiotti attraverso il magistrato di Giostra Luca Radi sul tema “Chi non sa far stupire vada alla striglia”. Oggi alle 18.30 Sala dei Paesaggi di Palazzo Candiotti accoglierà “Filati e fibre naturali dell'Umbria del '600” con Glenda Giampaoli curatore museale. Si passa a giovedì 7 settembre ore 17.30, con con il professor Guglielmo tini su “A saper ben maneggiare le gride…”. Il Seicento nei Promessi Sposi. Venerdì 8 ore 18.30 c’è “Foligno 1600-1630. La temperie culturale, la committenza, le arti. Un momento di storia folignate” con la storica dell’arte Giordana Benazzi e l’archeologo Luigi Sensi. Si passa Quindi a mercoledì 14, ore 18 con “La rocciata di Foligno. Cerchio, anello, spirale”. Dimostrazione di destrezza, realizzata da Cinzia Perugini Carilli e illustrata da Daniele Falchi. Con la partecipazione della Confraternita del Sagrantino. Domani, intanto, nella sala giunta del Palazzo sarà illustrata la mostra sulla Quintana che sarà allestita al Parlamento Europeo nei prossimi giorni.