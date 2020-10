Foligno, Giostra della Quintana: fine della collaborazione tra rione Croce Bianca e Massimo Gubbini

FOLIGNO - Massimo Gubbini non è più il cavalier Fedele del rione Croce Bianca. Lo ha reso noto il direttivo del rione di via Butaroni spiegando che: “Il Consiglio del Rione Croce Bianca comunica la cessazione del rapporto con il Cavaliere di Giostra, Massimo Gubbini, che a partire da oggi non vestirà più i colori del Fedele. Facciamo un ‘in bocca al lupo’ a Massimo Gubbini per le quintane future e ringraziamo la Commissione Tecnica Rionale per il lavoro portato avanti fino ad oggi, che ci ha permesso lo scorso anno di aggiungere un altro Palio all’Albo d’Oro rionale.

Un ringraziamento doveroso va a tutti i crocebianchini che in questa edizione 2020 della Giostra della Quintana hanno sostenuto il nostro Rione, con il proprio lavoro, nonostante le difficoltà organizzative dovute all’emergenza Covid-19. La vicinanza e l’impegno di tutti i rionali ci danno forza ed entusiasmo, tanto che stiamo già lavorando all’edizione 2021 della Giostra della Quintana con importanti novità!”

