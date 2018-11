Foligno, Giostra della Quintana Filippo Pepponi è il nuovo priore del rione Badia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il Consiglio del Rione Badia, riunitosi ufficialmente per la prima volta dopo le recenti elezioni, ha votato Filippo Pepponi come nuovo priore della contrada di via Garibaldi. Rionale storico e appassionato, Pepponi succede alla guida storica del Badia, Raoul Baldaccini. Il Consiglio rionale ha proceduto anche alla nomina, sempre per votazione, dei membri del direttivo. In questo nuovo mandato appena iniziato l’incarico di vice priore è stato affidato a Chiara Bastianelli, quello di segretario a Laura Crisanti, mentre l’economo sarà Giulio Cavaceppi. Già convocata una nuova riunione per la prossima settimana e che sarà l’occasione per discutere delle prime attività del Consiglio e individuare i responsabili delle Commissioni rionali. Emozionato per l’investitura, il nuovo priore ha così commentato questo nuovo e prestigioso incarico: “Ho condiviso momenti meravigliosi insieme a tutti i ragazzi del Badia, tanto da convincermi che non avrei potuto avere di più, che niente mi avrebbe potuto togliere nuovamente il fiato. Ed invece è successo – ha detto Pepponi -. Ecco che arriva il tempo a rendere tutto nuovo un’altra volta. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno creduto in me. Accetto questo incarico che mi avete affidato con orgoglio e con ferma determinazione auguro a tutti di lavorare duro e di lavorare tanto, anche per colmare il vuoto che lascia Raoul Baldaccini vivido esempio per intere generazioni di quintanari, non sono badioli”. “Sono convinto che, se le cose migliori si ottengono solo con il massimo della passione – ha concluso il priore –, a noi saranno riservate grandissime soddisfazioni. Buon lavoro a tutti”.