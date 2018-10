Foligno, fiamme nella ex taverna del rione La Mora. In azione i vigili del fuoco

FOLIGNO Giallo domenica pomeriggio, in via Colomba Antonietti, in centro storico a Foligno, all'interno di uno dei locali della ex taverna del rione La Mora. Per cause in fase di accertamento le fiamme si sono sprigionate all'interno di uno degli ambienti del palazzo reso inutilizzabile dal terremoto del 2016. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco giunte dal Distaccamento di Foligno e da quello di Gaifana. Nessuna persona risulta coinvolta nei fatti. Saranno gli approfondimenti in corso a farepiena luce sull'accaduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA