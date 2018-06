Foligno, Giostra della Quintana Federico Angelucci, il re di "Amici di Maria De Filippi" e protagonista di "Tale e Quale Show", ospite del Corteo Storico

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Federico Angelucci sfilerà nel corteggio dell’Ente Giostra. Il cantante folignate sarà uno dei grandi ospiti del Corteo di venerdì 15 giugno. Federico, già vincitore del più famoso talent show della televisione italiana “Amici di Maria de Filippi”, in questa stagione televisiva è stato uno dei protagonisti del programma televisivo “Tale e Quale Show”. Si è aggiudicato tre puntate nella fase eliminatoria ed è stato votato come il migliore performer dalla giuria nel torneo dei campioni. Alcune delle sue interpretazioni come Mina, Loretta Goggi, Freddie Mercury, Lucio Battisti ed Eduardo De Crescenzo rimarranno nella storia del programma. La sua proficua collaborazione con il produttore musicale internazionale Michele Centonze, una delle personalità musicali più importanti a livello nazionale, lo vede attualmente impegnato nella produzione di un CD per il mercato italiano, dopo la registrazione di un progetto internazionale in lingua spagnola che lo porterà nei prossimi anni alla conquista dell’America Latina.





Luned├Č 11 Giugno 2018



