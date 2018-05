Foligno, Giostra della Quintana Enpa e Leidaa chiedono lo stop per i cavalli purosangue

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Giostra della Quintana, lettera di diffida per l'impiego di cavalli purosangue inglese. L'ha inviata l'avvocato Claudia Ricci, per conto delle Associazioni Enpa Onlus e Leidaa Onlus, al sindaco di Foligno Nando Mismetti e per conoscenza al Ministero della Salute, alla Procura della Repubblica di Spoleto e all'ente Giostra della Quintana. La vicenda ha preso le mosse dall'incidente e dalla successiva morte del cavallo Wind of Passion che nella Quintana de La Sfida del giugno 2017, era in pista per i colori del rione Giotti. Dopo quella morte è stato presentato un esposto e la Procura di Spoleto ha aperto un'inchiesta condotta dai carabinieri del Nas. «Si chiede chiosa la diffida -, ciascuno per le proprie competenze, di voler vietare l’utilizzo dei purosangue inglesi nella Giostra della Quintana 2018».

Gioved├Č 10 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:23



