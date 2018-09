Foligno, Giostra della Quintana Edoardo Doni del Giotti vince il Palionano

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Giostra della Quintana, il rione Giotti con Edoardo Doni ha vinto la tradizionale disfida del Palionano la simpatica sfida in bicicletta ideata dallo stesso Giotti e divenuta ormai un must delle notti folignati in tempo di Singolar Tenzone. I dieci rioni della Quintana hanno schierato altrettanti fantini, tutti rionali, che hanno percorso in sella a biciclette di varia foggia, alcune delle principali vie del centro. Alla fine della carriera Edoardo Doni detto il Cana - secondo la tradizione dei nomi di battaglia del Palionano - ha battuto tutti portando il Giotti, che per l'occasione ha interpretato la Contrada del Gufo, sul gradino più alto del podio. Piazza della Repubblica, Largo Carducci e piazza Matteotti sono state invase dal pubblico delle grandi occasioni. Un pubblico che, anno dopo anno, non si perde una edizione del Palionano

Sabato 8 Settembre 2018



