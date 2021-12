Foligno, Giostra della Quintana, ecco date e novità. “La Sfida” si corre il 18 giugno mentre “La Rivincita” il 18 settembre

FOLIGNO - Giostra della Quintana, fissate le date per il 2022. Si tratta, vale ricordarlo, di un obbligo statutario e quindi obbligatorio. Le date per il prossimo anno saranno quindi: per “La Sfida” Corteo 17 giugno, Giostra 18 giugno; per la “Rivincita” Corteo 17 settembre, Giostra 18 settembre. Al momento le date sono le uniche cose certe che si sanno sulle Quintane del 2022. Qualcosa, però, il presidente dell’ente Giostra della Quintana, parlando con Il Messaggero ha detto. “Quelle del prossimo anno – commenta Metelli – saranno le Quintane della rinascita e in questo periodo di festività natalizie aggiungiamo un preghiera affinché le Giostre si possano fare. Perché significherebbe che il ritorno alla normalità è a buon punto se non addirittura, e ce lo auguriamo tutti, piena realtà. Al momento non è possibile anticipare nulla. Posso però dire che stiamo lavorando coralmente, con il coinvolgimento di tutte le anime di Giostra, ad un progetto che proporrà una Quintana davvero straordinaria, una Quintana che sarà spettacolare. Stiamo lavorando molto sulla fortificazione e amplificazione di quelli che sono i nostri cavalli di battaglia e cioè – prosegue – il Gareggiare dei convivi, la Fiera dei Soprastanti e la Cena Grande. Non ci inventiamo nulla di nuovo ma proporremo, insieme a molte altre cose, una rivisitazione in chiave di spettacolarità di questi nostri must. E la chiusura dell’anno quintanaro 2021 e l’apertura di quella del 2022 non poteva che già muoversi più che bene grazie ad “Anghelos Natività Barocca, suggestione vivente di luce”, un Presepe Barocco bellissimo, emozionante e che – conclude - non ha pari”. Prossimo appuntamento con “Anghelos” il 6 gennaio all’Oratorio del Crocifisso dalle 17 alle 19 con ingressi consentiti ogni 20 minuti: 17, 17.20, 17.40, 18.00, 18.20, 18.40. Mentre il calendario accompagna tutti verso la fine del 2021 in ambito quintanaro si continua a lavorare per le edizioni del prossimo anno delle Giostre de “La Sfida” e de “La Rivincita” che saranno le ultime giostrate da Consigli rionali e Comitato Centrale in carica visto che il 2022 sarà l’ultimo anno di mandato. Si dovranno affinare preparazione, affiatamento di binomio e le strategie di Giostra. Perché a vincere sarà sempre il più bravo tra i bravi tra i 10 portacolori dei rioni. Intanto, in queste ultime settimane si sono completati i cambi di sella ed ecco quindi, rione per rione, il quadro dei cavalieri che si sta definitivamente delineando: Ammanniti, Tommaso Finestra; Badia, Lorenzo Melosso; Cassero, Luca Innocenzi; Contrastanga, Daniele Scarponi; Croce Bianca, Lorenzo Paci; Giotti, Massimo Gubbini; La Mora, Mattia Zannori; Morlupo, Alessandro Candelori; Pugilli, Nicholas Lionetti; Spada, Pierluigi Chicchini.