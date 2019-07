Foligno, Giostra della Quintana, dopo quasi 30 anni torna il Cantapopolano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Si chiama “Cantapopolano live edition 2019” ed è l’appuntamento sul quale stanno lavorando al rione Giotti. L’idea, stando a quel poco che trapela, punta a rilanciare un fortunato appuntamento datato 1991, che ha visto, 28 anni or sono, uno dei momenti più belli della vita rionale e soprattutto della taverna. Gli allora ragazzi della “Taverna del prete di Rostoviglio”, lanciarono l’iniziativa che riscosse un grande successo. Una iniziativa voluta allora per valorizzare quanti davano il loro contributo in taverna, proponendo un vero e proprio spettacolo riservato ai rionali. Così, all’epoca, in tanti si esibirono con chitarre, batterie, tastiere, bassi e strumenti vari fino alle percussioni. Un contesto che all’epoca fortificò i legami tra gli allora ragazzi del Giotti creando rapporti umani ancora oggi solidissimi. Ventotto anni dopo, come si apprende dalle pagine social del Giotti il ritorno del Cantapopolano è programmato per venerdì 6 settembre, in pieno periodo di Quintana della Rivincita, dalle 23 alle 2. Come da tradizione. Nei giorni scorsi, per lanciare l’avvio delle iscrizioni al contest quintanaro, è comparso questo invito: «Giottini solo per voi e’ live a breve saranno comunicati: data evento e regolamento». Da alcuni giorni, come detto, sono state aperte le iscrizioni con presentazione contestuale della scaletta a dei brani da scegliere eseguiti live band. La tradizione del Cantapopolano lanciato al Giotti, va ricordato, non s’è mai sopita Questa volta, però, l’evento sarà realizzato in una forma rinnovata, appunto live come avvenne 28 anni fa. Negli anni 2009-201 dopo un lungo stop l’evento rionale venne riproposto riscuotendo un grandissimo successo. Da quella data, come dalla genesi del 1991, di tempo ne è trascorso parecchio, ma la voglia di riassaporare quella parte popolare, e quindi più vera, della vita rionale torna a farsi di nuovo sentire. E inquesta edizione settembria in salsa live del Cantapopolano ci sarà anche la partecipazione graditissima di una band di grande spessore: gli Oskuri Figuri. La band è composta da Cristiano Longobardo (chitarra elettrica ed acustica, voce) Luca Marzetti (basso elettrico, contrabbasso, chitarra acustica, tastiere e voce), Alessandro Bocci (batteria, percussioni), Marco Marsili (percussioni, “come to dance”). e se la memoria non tradisce qualcuno tra gli Oskuri Figuri c’era pure in quel lontano, ma non lontanissimo 1991, anno in cui il Cantapopolano esplose in tutta la sua popolarità. E a settembre, è facile immaginare, ci saranno molti dei concorrenti di allora e tanti nuovi giovani che daranno vita ad una sorta di passaggio del testimone.