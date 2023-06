Foligno, Giostra della Quintana, dopo la rissa alle prove Luca Innocenzi non corre La Sfida: «Mi prendo una pausa di riflessione»

FOLIGNO – Luca Innocenzi, cavalier Pertinace del Rione Cassero non effettuerà la Giostra della Quintana de La Sfida di sabato 17 giugno. È quanto lui stesso ha annunciato, prima attraverso il suo legale, l’avvocato Fabio Michelangeli e poi intervenendo direttamente, mercoledì nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Candiotti, cuore della Quintana, alla presenza del presidente Domenico Metelli, del priore del Cassero Fabio Serafini e di quello del rione Morlupo Andrea Batori e con loro numerosi quintanari in particolare dei due rioni. Il tutto “per una pausa di riflessione” che Innocenzi ha deciso di prendersi dopo la rissa di domenica al Campo de li Giochi, nella quale lui stesso è rimasto coinvolto, in occasione della sessione di prove ufficiali.