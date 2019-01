Foligno, Giostra della Quintana Domenico Metelli succede a se stesso alla carica di presidente. Alle urne nove rioni su dieci, il Giotti diserta la tornata elettorale.

FOLIGNO - Giostra della Quintana al voto per il rinnovo del Comitato Centrale che guiderà Palazzo Candioli per i prossimi 4 anni. Domenico Metelli succede a se stesso con 96 voti su 122 votanti. Al voto nove rioni su dieci. Il Giotti diserta le urne. All'esito delle spoglio oltre i 96 voti favorevoli per Metelli (doveva superare quota 76 per essere eletto) ci sono state 18 schede bianche e 8 nulle. © RIPRODUZIONE RISERVATA