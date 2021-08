Foligno, Giostra della Quintana de la Sfida è subito record: Luca Innocenzi e Guitto abbattono il muro dei 52 secondi e vince

Sabato 7 Agosto 2021, 23:30 - Ultimo aggiornamento: 8 Agosto, 00:36

FOLIGNO – Giostra della Quintana della Sfida: è subito record. Luca Inncenzi, detentore del record di pista di 52.11 in sella a Guitto ha battuto se stesso ed ha vinto la giostra della Quintana de La Sfida. Al Campo de li Giochi ha aperto la prima tornata ancora in sella a Guitto concludendo una tornata magistrale e fermando i cronometri, senza commettere alcun errore, sul tempo di 51.87. Poi è stata la volta dell’Ammanniti con Tommaso Finestra su Hamamelis (netto, 54.12); Croce Bianca, Lorenzo Paci su Supermagic (netto, 52.97); Giotti, Daniele Scarponi su Daytona Man (netto, 53.44); Spada, Massimo Gubbini su City Hunter (53.12, bandierina abbattuta, quintana finita); Morlupo, Alessandro Candelori su Zingaro (netto, 54,74); La Mora, Mattia Zannori (netto, 53.76); Pugilli, Michelangelo Fondi su Edward england); Badia, Lorenzo Melosso su Speedwell Blue (54.44, errore al secondo anello mancato per evitare una bandierina); Contrastanga , Pierluigi Chicchini su Hunknown Princess (netto, 54.93).

SECONDA TORNATA

Pugilli 55.83, totale 1.51.63; Contrastanga, errore al primo anello, non accede alla terza tornata 55, 1.49.93; Morlupo, 54.68, 1.49.42; Ammanniti, 2 bandierine abbattute, anello mancato, 56.88, 1.51.00; La Mora, 54.57, 1.48.33; Giotti, errore al terzo anello, non accede alla terza tornata, 53.23, 1.46.70; Croce Bianca, errore al secondo anello, non accede alla terza tornata, 53.23, 1.46.21; Cassero, 53.14, 1.45.01

TERZA TORNATA

Pugilli, 55.66, 2.47.29; Morlupo, netto, 55.34, 2.44.76; La Mora, netto, 55.75, 2.44.09. Cassero, 54.08, 2.39.10