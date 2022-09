Mercoledì 14 Settembre 2022, 09:55

FOLIGNO - Mancano pochi giorni per sapere chi sarà il più bravo tra i bravi dei cavalieri di Giostra che vincerà la Quintana della Rivincita in programma domenica 18 settembre. Un tenzone quasi impossibile da prefigurare anche se, come da prassi, i pronostici parlano chiaro. E se a rispondere sul punto all’invito de Il Messaggero è Paolo Margasini, uno che di Quintane ne ha vinte 11, c’è da fidarsi.

Margasini, che scenario si prospetta per domenica?

“Bisogna partire da un elemento fondante: la pista. Il tracciato è sempre l’incognita su cui ragionare”

Cioè?, si spieghi meglio.

“C’è da tener conto delle condizioni della pista e di quelle climatiche, solo per fare qualche esempio e di come i destrieri reagiscono all’approccio al tracciato. Elementi che, per loro natura, sono indipendenti, come facilmente si comprende, dallo stesso otto di gara del Campo de li Giochi”.

E quindi cosa potrebbe accadere per i favoriti?

“Se ci sono le giuste condizioni, nel senso che il mix di elementi di cui si parlava risulti tutto positivo, il pronostico dice Luca Innocenzi su Guitto per il Cassero”.

E gli altri?

“Vedo bene anche Massimo Gubbini del Giotti che sarà chiamato a scegliere tra due cavalli egualmente importanti. Non dimentico Lorenzo Melosso del Badia, vincitore della Sfida di Giugno, che ha ben dimostrato di saper gestire la gara”.

Ci potrebbero essere sorprese?

“La Quintana ci ha abituato alle sorprese. Guardo anche a Lorenzo Paci del rione Croce Bianca che correrà la sua ultima giostra proprio domenica. Penso anche a Mattiza Zannori del rione La Mora che a giugno ha fatto segnare un buonissimo tempo e che ora ha voglia, comprensibilmente, di rivalsa. Non dimentico nemmeno Nicholas Lionetti del Pugilli, un cavaliere giovane che mi piace per freddezza e capacità di gestione della gara”.

Gli altri come sono messi?

“Ovviamente come tutti. Si parte tutti dal via e alla fine vince un solo binomio. E anche gli altri, e mi riferisco a Spada, Contrastanga, Morlupo e Ammanniti potrebbero riservare sorprese proprio in forza del fatto che l’esito della Giostra della Quintana è sempre imprevedibile”.

IL PROGRAMMA

Proseguono, intanto gli appuntamenti dle programma ufficiale della Quintana. Stasera, dalle 22 le strade del centro storico di Foligno vedranno nuovamente esibirsi gli artisti della Compagnia del Piccolo Nuovo Teatro che proporranno al pubblico il loro spettacolo itinerante “White Parade”. La compagnia teatrale, specializzata nel teatro di strada o teatro urbano, si esibirà in uno spettacolo che vedrà gli artisti impegnati in una parata accompagnati da una grande macchina scenica musicale ricreando suggestive atmosfere e coinvolgendo il pubblico in un atmosfera allegra, vivace e di grande impatto visivo.

Giovanni Camirri