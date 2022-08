Mercoledì 31 Agosto 2022, 11:24

FOLIGNO - Dopo l’anteprima di ieri con la Notte delle Bandiere, la Giostra della Quintana de La Rivincita entra da oggi nel vivo. E lo fa, stasera dalle 21 a palazzo Trinci con “...Aspettando la Giostra”, serata spettacolo nel corso della quale sarà presentato il palio che sarà assegnato al binomio vincitore. Domani, tra programma dell’ente e quello dei rioni ci saranno diversi appuntamenti. Alle 19 aprirà, al foyer dell’ex Teatro Piermarini, aprirà il Quintana Point e alle 20.30, nelle taverne rionali, ci sarà la “cena propiziatoria rionale”. Nella stessa giornata, alle 19.30, il rione Giotti presenterà il quadro realizzato dal maestro Gigi Frappi. “Sono passati pochi mesi da quando – spiegano dal Giotti -, lo scorso ottobre, presentammo a tutti i rionali e alla città l’opera straordinaria realizzata e donata al Giotti dal Maestro Luigi Frappi. Una serata rimasta indelebilmente scolpita nei ricordi di ognuno dei presenti che ancora rivivono, ammirando quel quadro, le emozioni che l’hanno scandita. Pochi mesi ed ora, increduli, celebriamo l’avvio della Quintana settembrina accogliendo nella nostra taverna una nuova straordinaria opera che il Maestro ha voluto dedicarci. L’opera che andremo a scoprire insieme stavolta affonda le proprie radici nei significati più profondi della storia rionale, fatta di generazioni di giottini che si sono impegnati per lo sviluppo, la crescita e il bene del Giotti. Una storia nella quale si riscoprono i valori fondativi della Quintana stessa, che è stata e deve rimanere partecipazione. L’opera, un olio su tela di notevoli dimensioni, coerente a quella parte recente della ricerca artistica di Frappi nella quale la classicità si fonda al contemporaneo, quasi come se il suo tratto e il suo pennello, fossero anelli di congiunzione capaci di dare attualità a codici narrativi e stilistici antichi, trae spunto da una famosa opera di Rembrandt della prima metà del ‘600. Immaginare di vederla appoggiata alle pareti della nostra Locanda del Prete di Rostoviglio, evoca atmosfere e sensazioni davvero indescrivibili. Il nobile Rione Giotti, il Priore Alfredo Doni e il Consiglio Rionale, esprimono al Maestro Gigi Frappi i più profondi sentimenti di gratitudine, amicizia e stima, per questo dono immenso di cui ha voluto onorarci”. Sempre domani il rione Croce Bianca inaugurerà “la Terrazza del Fedele, un giardino sospeso fra i tetti di via Butaroni, il nuovo spazio all'aperto del rione Croce Bianca. Alle 20,30 ci sarà il taglio del nastro”. Venerdì 2 settembre il rione Pugilli presenterà il libro “Rione Pugilli la storia”. Appuntamento alle 17 al Salone d'Onore di Palazzo Candiotti. Interverranno il presidente dell'Ente Giostra Domenico Metelli, il professor Fabio Bettoni che ha curato la parte storica del volume, Il priore del rione Pugilli Riccardo Federici ed il gruppo di rionali che hanno partecipato alla realizzazione del libro. Torna anche, al rione Badia, uno degli appuntamenti, stavolta in forma rivisitata, popolari più amati dai quintanari: il Palio della Filomè. L’appuntamento è per martedì 6 settembre. Il ritrovo è fissato per le 22 presso la sala grande della nostra taverna, mentre l’inizio del palio è previsto per le 22.30. “Quest’anno – spiegano dal Badia - , potrà partecipare solo un popolano per rione”. Intanto dal 2 al 17 settembre apriranno le taverne rionali e sabato 3 ci sarà l’ostensione delle bandiere dal palazzo comunale. Domenica 4 sarà la volta, dalle 16, delle prove ufficiali al Campo de li giochi “Marcello formica e Paolo Giusti. E con le prove si completa la settimana d’apertura del settembre quintanaro folignate.