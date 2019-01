Foligno, Giostra della Quintana, il Contrastanga ha scelto: Daniele Ravagli da Faenza è il nuovo Cavalier Furente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il Rione Contrastanga ha scelto il suo nuovo Furente. Si tratta di Daniele Ravagli, trentaquattrenne cavaliere di Faenza, pronto ad indossare i colori gialloblu già dal prossima Quintana della Sfida di giugno 2019. Quella romagnola è stata una trasferta più che proficua per il priore Carlo Mattioli ed il consiglio rionale del Contrastanga. La spedizione folignate ha incontrato a Faenza i responsabili del Rione Giallo, una delle contrade protagoniste della storica rievocazione del Niballo. Proprio il binomio Ravagli-Giallo negli ultimi anni è risultato essere vincente. L'ultimo successo del palio faentino da parte di Ravagli risale al 2017, con il cavaliere che in sella a Nanbo King ha sbaragliato la concorrenza, ottenendo otto scudi su otto e meritando la standing ovation di tutto lo stadio. L'accordo di sabato pomeriggio prevede una collaborazione a tutto tondo tra Contrastanga e Rione Giallo. A Foligno il nuovo Furente potrà infatti contare sui cavalli preparati dalla scuderia faentina di Porta Ponte, insieme a quelli della scuderia gialloblu già in fase di addestramento. “Trovare l'accordo con Daniele Ravagli e con Maurizio Bertoni, capo rione Giallo, è stato velocissimo – commenta Carlo Mattioli, priore del Contrastanga -. Condividiamo lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di fare bene e siamo felici di portare a Foligno la tradizione equestre faentina. Siamo sicuri che la nostra sarà una collaborazione più che proficua – prosegue il priore -. Facciamo i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Furente e al suo staff. A loro va il nostro più caloroso benvenuto”. Nelle prossime settimane il cavaliere sarà a Foligno per la presentazione ufficiale, con il popolo gialloblu impaziente di abbracciarlo. In carriera Daniele Ravagli può contare anche su due vittorie nella Bigorda d'Oro (2008, 2009) ed un'altra nel 2013 sempre nel Niballo con il Rione Giallo.