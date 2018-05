Foligno, Giostra della Quintana, cerimonia d'investitura per il cavaliere Stefano Antonelli, Animoso del rione Giotti

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - E' stato un sabato speciale per la Giostra della Quintana. E soprattutto per il rione Giotti. Negli spazi della taverna “La locanda del prete di Rostoviglio”, in piazza Faloci Pulignani, s'è celebrata la cerimonia d'investitura, antichissima tradizione ora rispolverata, del cavalier Animoso, l'esordiente ma validissimo, Stefano Antonelli che nelle Quintane 2018, quella de La Sfida di Giugno e quella de La Rivincita, di settembre difenderà i colori del Giotti, rione guidato dal priore Marzo Terzarede. il popolo giottino s'è radunato per la cerimonia d'investitura e quindi s'è proceduto con “Il Giuramento del Cavaliere” nella sua formula originale descritta nel primo Statuto Rionale del 1946. E' stato un momento di grande emozione nel corso del quale il nuovo Animoso ha fatto il suo ingresso al rione, è stato accolto dal Consiglio Rionale e dal popolo del Giotti, ed ha quindi ricevuto mantello e lancia.

Sabato 12 Maggio 2018



