Foligno, Giostra della Quintana il Cassero festeggia il mezzo secolo della prima taverna

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Giostra della Quintana, il rione Cassero festeggia la vittoria di giugno e in contemporanea i primi 50 anni di taverna. E per altro, come testimoniato dai documenti ufficiali, quella del Cassero è stata la prima taverna della Giostra dell’era moderna ad aprire i battenti nel settembre del 1968. Un doppio evento, sotto la guida del priore Fabio Serafini, che proseguirà il solco tracciato dai suoi predecessori, ed in particolare Giorgio Recchioni, e cioè il concetto di squadra. Una squadra che rivivrà i momenti della “Sfida” di giugno con la vittoria di Luca Innocenzi e di Guitto e riaffronterà 50anni di via rionale attraverso i protagonisti che hanno segnato mezzo secolo di Cassero. “Andremo – spiega il priore Serafini – andremo a dar vita alla cena della vittoria. Sarà una serata particolare che, oltre alla festa, aprirà ufficialmente il vespro settembrino che culminerà il 16, al Campo de Li Giochi, con la Giostra della Quintana della Rivincita. Poi il 5 settembre andremo a proporre un altro dei momenti clou della vita rionale, la cena casserina dedicata ai 50 anni di taverna. Sarà una grande occasione per rivivere momenti che in mezzo secolo si sono susseguiti attraverso la testimonianze di chi, in questi cinque intensi decenni, ha fatto la storia del rione Cassero attraverso la taverna in tutte le sue declinazioni”. L’appuntamento è per il 5 settembre alle 20.30 e nella stessa giornata, dalle 15, per festeggiare il mezzo secolo di taverna, ci sarà l’annullo postale speciale, a cura di Poste Italiane. Il 12 settembre tornerà, inoltre un altro degli elementi di tradizione casserina e cioè l’evento “In Vino Veritas”. Entro breve, inoltre, sarà ufficializzata anche la presentazione de “Il Pertinace”, la rivista rionale che racconta i retroscena della vita e dei progetti della Torre Merlata. Tutto pronto, quindi, per dar vita ad un settembre folignate in chiave casserina tutto da vivere e da scoprire. Altro appuntamento cult in chiave Cassero è la disfida di San Rocco, in programma giovedì 6 settembre, dalle 22 in piazza San Domenico. Si tratta della classica e amatissima corsa degli asinelli che anno dopo anno continua a riscuotere successi e apprezzamenti da parte del pubblico di tutti le età. Quando la disfida di San Rocco va in scena la manifestazione è capace di richiamare tanti bambini accompagnati da nonni e genitori tutti accomunati dalla voglia di fare festa insieme agli speciali binomi che vedono gli asinelli scendere in piazza San Domenico cavalcati e accompagnati dagli equipaggi di gara.

Gioved├Č 30 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00



