Foligno, Giostra della Quintana, il Cassero fa festa per la vittoria della Sfida e Innocenzi si prepara per Ascoli

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Festa per la vittoria della Quintana di giugno, il rione Cassero sceglie un bagno in piscina e una pranzo in agriturismo. E' andato così, in pieno clima di festa, il pranzo della vittoria che una cinquantina di rionali della Torre Merlati, con in prima fila il priore Fabio Serafini, si sono voluti regalare in una caldissima domenica di giugno. Una nuova tappa di festa mentre già si sta pensando alla Giostra della Quintana della Rivincita in programma a settembre. intanto l'uomo dell'impresa, il pluripremiato cavaliere di Giostra, Luca Innocenzi, si sta preparando per la Quintana di Ascoli Piceno che si correrà sabato 14 luglio. In terra di ascolana Innocenzo è il cavaliere più vittorioso con 11 primi posti. Un record vero e proprio che l'ha portato a superare altri due cavalieri folignati e cioè Paolo Margasini con 9 vittorie e il grande Marcello Formica con 8. Tornado alla Giostra della Quintana di Foligno non si può non ricordare che Serafini ha vinto la Giostra all'esordio da priore e Innocenzi è arrivato primo appena dopo il ritorno al Cassero. Un record nel record che spiega come un lungo lavoro di preparazione alla Singolar Tenzone premia gli sforzi. Stesso premio goduto anche dallo splendido destriero Guitto che ha dimostrato come la regolarità sia una delle sue caratteristiche migliori. Un pregio che l'ha portato a vincere.