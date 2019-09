Foligno, Giostra della Quintana, bruciato lo stendardo dei rioni che campeggia sul Comune. In azione i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Un attacco ad uno dei simboli della città. E' quanto accaduto poco dopo le 5 di sabato in piazza della Repubblica. Lo stendardo dell'Ente Giostra della Quintana, che in periodo di Singolar Tenzone, viene posizionato sul Palazzo Comunale di Foligno, è stato divorato dalle fiamme e completamente distrutto. La richiesta d'intervento ha visto entrare in azione i vigili del fuoco e i carabinieri. Per il gigantesco drappo, però, nulla si è potuto fare. Sono scattate le indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri, guidata dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini, tese ad individuare gli autori del gravissimo gesto. «Siamo in presenza - ha detto il vicesindaco Riccardo Meloni - di un fatto gravissimo che colpisce la massima manifestazione della città e la nostra comunità. Confidiamo nelle indagini e speriamo che gli autori del folle gesto possano quanto prima essere individuati».