Foligno, Giostra della Quintana attesa per il vertice in Prefettura. I biglietti si possono già prenotare, ecco come e quanto costano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - In attesa di conferma da parte delle autorità competenti in merito al numero di spettatori che potranno accedere al “Campo de li Giochi” per la Giostra della Quintana del 13 settembre, è possibile segnalare la prenotazione dei biglietti al numero 0742 354000 o recandosi direttamente presso la sede dell’Ente Giostra della Quintana a Palazzo Candiotti in largo Federico Frezzi. "Si specifica - fannos apere da Palazzo Candiotti . che la disponibilità dei biglietti è limitata e, pertanto, per la successiva vendita sarà seguito l’ordine di prenotazione". Il costo dei biglietti è di 30 per tutti i settori ad eccezione della Tribuna Centrale il cui costo è di 50 euro. "Si specifica - viene ribadito dall'Ente Giostra - che l’assegnazione dei posti, ad eccezione della Tribuna Centrale, potrà subire variazioni in conseguenza del rispetto del distanziamento imposto dalla normativa “anticovid” e dalle disposizione delle autorità competenti".