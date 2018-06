Foligno, Giostra della Quintana: «Attenti al Furente», il Contrastanga diventa un film

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Il rione Contrastanga, primo assoluto in questo tipo di iniziativa quintanara, diventa un film. O meglio un cortometraggio della durata di 3 minuti e 22 secondi. A spiegare di cosa si tratta, e a snocciolare i numeri sull’apprezzamento dell’idea divenuta progetto e poi realtà, è Francesco Felicioni, priore del rione Contrastanga. «Siamo un rione molto social - dice Felicioni - e siamo anche il primo rione a realizzare un film. Tutto ha preso le mosse da un nostro amico, l’attore professionista di Roma, Gabriele Funari Falanga, che s’è innamorato della Quintana e del Contrastanga ed è a pieno titolo un nostro rionale. Basti pensare che è diplomato allo Stabile di Genova per capire il suo livello di preparazione e le sue capacità. L’idea è venuta da lui, dalla sua esperienza professionale e dalle sue grandi capacità tecniche. Lui ha fatto il film e noi del Contrastanga lo abbiamo interpretato. Ci abbiamo lavorato tutti insieme per una intera giornata. E’ stata una piacevole esperienza volta ad invitare tato i rionali quanto coloro che ancora non si sono avvicinati alla Giostra a rispondere al richiamo della Quintana così come ha fatto Gsbriele Funari Falanga. L’idea è piaciuta a nostri rionali e come si vede dall’esito delle riprese e del montaggio, il film riassume tutte le componenti del Contrastanga. In questi primi giorni di pubblicazione abbiamo avuto 10mila contatti e 4mila visualizzazioni e mi pare già un bel risultato». L’attenzione poi si sposta sulla vitarionale e sulla Giostra della Sfida. «La prima grande novità - dice ancora Felicioni - di quest’anno è il nuovo cavaliere Riccardo Raponi che giostrerà in sella a Tuttavia, cavallo esordiente. S’è creato anche un grande rapporto anche con il responsabile tecnico che ci fornisce i cavalli, l’ascolano Guido Crotali. Siamo complessivamente soddisfatti. Altre novità non le abbiamo anche perché se ne occuperà, visto che ci apprestiamo a concludere il mandato, il prossimo Consiglio rionale».

Sabato 9 Giugno 2018



