Foligno, Giostra della Quintana, assalto dei vandali al rione La Mora

FOLIGNO - Rione La Mora Sotto attacco. Ennesimo atto vandalico nella sede provvisoria di taverna e rione della contrada del gelso. L’ultimo, grave, episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì agli Orti Orfini. Qualcuno, senza ancora un nome ed un volto ha tagliato la rete di recinzione e dopo aver violato l’area verde che La Mora utilizza in convenzione con il Comune dopo il terremoto del 2016, s’è accanito contro i tavoli esterni e le panche, di proprietà del rione che sono stati messi a disposizione degli utenti. Arredi che sono stati ribaltati ed in parte rotti. Una violenza gratuita contro le cose che allunga l’elenco di danneggiamenti e violazioni subiti dal rione, e dalla città tutta essendo gli Orti Orfini comunque fruibili dalla cittadinanza, che La Mora registra da quando ha avuto in concessione l’area verde. Attacchi che non hanno risparmiato nemmeno la vecchia e storica sede di via Colomba Antonietti, inagibile a causa del sisma, che solo pochi giorni fa è stata oggetto di un ennesimo assalto da parte di malintenzionati non ancora individuati che hanno vergato scritte a colpi di vernice spray e appiccato un incendio, all’interno degli ambienti della vecchia sede, spento velocemente grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco. A confermare l’ultimo assalto in quella che pare essere una vera propria sfida alle istituzioni e un attacco immotivato alla Quintana e in particolare al rione La Mora, è il priore uscente della contrada del Gelso, Alessio Albani. “Sono stati buttati all’aria – dice Albani – alcuni tra tavoli e panche ed altri sono stati distrutti. Proprio in questi giorni avevamo riparato alcuni buchi praticati sulla recinzione ma s’è trattato di un impegno sterile. Ogni volta che ne chiudiamo uno ne viene aperto uno nuovo. La nostra idea era quella di poter lasciare all’esterno tavole e panche per poter consentire agli utilizzatori del parco di giorno di approfittarne. Ci sono anche un gruppo di persone che si ritrovano nel pomeriggio e li usavano come punto di appoggio. Questa serie di eventi ci costringe irrevocabilmente – prosegue - a dover rimuovere tutte le nostre attrezzature. Perché non è un luogo dove si possono lasciare con sicurezza. Ho già contattato il Comune per affrontare insieme un percorso volto alla definitiva messa in sicurezza – conclude Albani – dell’intera area degli Orti Orfini. Stiamo valutando congiuntamente le misure da applicare e le modalità per la loro effettuazione”. A margine dell’ennesimo episodio di violenza gratuita contro le cose non va dimenticato che questi atti spregiudicati causano anche costi che ricadono materialmente sulla collettività.