Foligno, Giostra della Quintana arriva la rivoluzione per la Fiera dei Soprastanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Fiera dei Soprastanti, dopo le modifiche al Corteo Storico il presidente della Commissione Artistica dell’ente Giostra, Luca Radi, annuncia una mini rivoluzione. «Stiamo già lavorando - spiega Radi a Il Messaggero - al progetto della Fiera dei Soprastanti in programma a settembre in occasione della Giostra della Quintana della Rivincita. I punti principali sono due: il momento dell’avvio dell’evento e la sua collocazione. Per il primo credo sia giunta l’ora, in senso propriamente tecnico, di far iniziare la manifestazione già dalla mattina. In questo modo si potrà ampliare la platea di visitatori e si consentirà alle persone di avere più tempo per visitare la manifestazione. Ciò determinerà anche una maggiore fluidità dell’evento con vantaggi ben chiari per i visitatori. Passando quindi alla location non mi dispiacerebbe, ma sul punto come detto ci stiamo lavorando - portare tutto - prosegue - nella vasta area ricompresa tra le Conce, all’interno del rione Spada, e il vicino Pugilli. A fare da cerniera tra i due territori di Quintana, è la chiesa di San Giacomo che ha diversi elementi al suo interno di foggia barocca e quini pienamente in linea con l’epoca di riferimento della Quintana che parte dalla prima edizione del 1613. La chiesa di San Giacomo sarà visitabile attraverso tour guidati e sarà una ulteriore occasione di riscoperta di una parte importante della città che ha il suo ingresso proprio con San Giacomo, la chiesa che accoglie i pellegrini. Andremo poi, sempre in occasione della Rivincita di settembre, a dare ulteriori spazi all’elemento culturale della Giostra. Il tema, riprendendo uno degli incontri di giugno tenuto dal professor Gugliemo Tini, sarà “Chi non sa stupir vada alla striglia” e permetterà a tutti di poter godere di una serie di appuntamenti che, già dalle premesse - conclude Radi - saranno davvero interessanti per scoprire di più e meglio il Barocco e la Quintana». Tante novità che vanno a rivoluzionare, senza snaturare nulla, alcuni degli appuntamenti primari del programma della Quintana. E l’edizione di Giostra della Rivincita già annuncia un settembre caldo dal punto di vista degli appuntamenti.