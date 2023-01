Foligno, Giostra della Quintana, arriva la Festa dei Popolani. Il presidente Domenico Metelli: «Vogliamo esaltare i volontari che sono il motore della manifestazione»

FOLIGNO - “Stiamo lavorando alla realizzazione della Festa del Popolano. Sarà un momento importante che porterà ad esaltare, e a riconoscere, l’impegno dei volontari cui si deve l’impegno per la riuscita della Quintana e che molto spesso, lavorando da dietro le quinte, non compaiono”. È la prima dichiarazione, rilasciata quasi a caldo, di Domenico Metelli, dal 2000 presidente dell’Ente Giostra della Quintana, appena dopo la riconferma alla guida di Palazzo Candiotti per il quadriennio 2023-2027. La tornata di voto per il rinnovo delle cariche del Comitato Centrale dell?Ente Giostra della Quintana è stata accolta negli spazi della Sala Magna del Centro Nazionale di Selezione dell’Esercito, di stanza alla “Caserma Gonzaga”. Il Consiglio dei Cento, in sede elettorale, è stato diretto dalla Commissione Elettorale presieduta dal notaio Notaio Elisabetta Carbonari. I votanti accreditati sono stati 135. All’esito delle votazioni è stato confermato, come detto, come presidente dell’Ente Giostra della Quintana Domenico Metelli a cui sono andati 106 voti, mentre alla carica di vicepresidente è stato eletto Mauro Silvestri con 120 voti. Alla carica di magistrati componenti il Consiglio Direttivo sono stati eletti: Simone Agostini (voti 94), Marco Bosano (voti 98), Lucio Cacace (voti 91), Simone Capaldini (voti 91), Mauro Carboni (voti 107), Alessio Castellano (voti 104), Arnaldo Radi (voti 92) e Luca Radi (voti 80). Nel corso della serata sono stati eletti anche i componenti del Collegio sindacale nelle persone del di Claudio di Cesare come presidente e di Paolo Pisello e Paolo Ernesto Arcangeli come membri effettivi e da Sandro Giabbecucci e Fabio Castellani come membri supplenti.

IL PUNTO

“Aver ottenuto come squadra – prosegue il presidente Metelli – l’80% di gradimento è un segnale importante che spiega come si sia ritrovato un importante clima di armonia che ci consente di guardare con ulteriore serenità al futuro. La Giostra della Sfida di Giugno sarà il primo atto che aprirà all’attività che intendiamo portare avanti per festeggiare il traguardo degli 80 anni di Quintana che si concretizzeranno all’interno di questo mio settimo mandato. L’elezione a vicepresidente di Mauro Silvestri così come la riconferma dei magistrati è un ulteriore elemento di positività. Venerdì prossimo, alle 18 in Comune, ci sarà l’insediamento del Comitato Centrale dell’Ente Giostra della Quintana. Poi procederemo con la prima riunione del direttivo per arrivare, tra il 15 e il 20 febbraio all’avvio della definizione del programma delle Giostra del 2023. Tornerà il Gareggiare dei Convivi – ricorda ancora – con la formula giugno-settembre e quindi con 5 rioni in occasione de La Sfida e gli altri 5 de La Rivincita. E a settembre ritornerà, finalmente, la Fiera dei Soprastanti. Ci saranno anche molte altre novità che, non appena verranno affrontate e individuate, verranno portate alla massima condivisione così come l’intero programma. È nostro desiderio puntare molto sugli eventi culturali e per questo il magistrato Luca Radi avrà un margine di manovra che andrà anche al di fuori del periodo, per così dire classico, in cui si effettuano le Quintane in modo da avere un presenza, e quindi un’offerta, che copre un periodo lungo nell’arco dell’anno. Voglio ringraziare, a nome mio e della Giostra della Quintana, il generale Vincenzo Spanò, comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, il sindaco Stefano Zuccarini e il vescovo monsignor Domenico Sorrentino per la vicinanza alla Giostra della Quintana. Il 24 gennaio omaggeremo il patrono nel giorno – conclude Metelli – della Solennità di San Feliciano”.