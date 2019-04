Foligno, Giostra della Quintana, l'area verde di via Siena intitolata alla memoria del capotamburino del Contastranga Alessandro Fugazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - «Il priore, il consiglio direttivo e tutto il rione Contrastanga ringraziano la Giunta Comunale di Foligno per aver intitolato alla memoria del nostro storico capotamburino Alessandro Fugazza, l'area verde di via Siena. Ci stringiamo con gioia attorno alla Famiglia Fugazza per questa bella notizia». E’ quanto ha ufficializzato il rione Contrastanga, guidato dal priore Carlo Mattioli, che così ha informato la città su una importante iniziativa quale è, appunto, quella legata alla memoria con il ricordo del grande capo tamburino Alessandro Fugazza. L’azione del Contrastanga per la città va oltre. Perché per domenica 14 aprile alle 13 è stato organizzato “Un pranzo per il sociale” in favore della Polisportiva Disabili di Foligno. Lo scopo è quello di raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino destinato alle esigenze della cooperativa che si occupa, tra le altre cose, del trasporto delle persone con disabilità. Oltre parte del ricavato dell’evento nel corso dell’appuntamento solidale sarà effettuata anche una raccolta fondi. L’appuntamento è per domenica 14 alle 13 al rione Contrastanga, negli spazi della Taverna delle Sette Selle, in via Piermaini.