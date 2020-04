© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Giostra della Quintana, archiviata l’inchiesta sulla morte del cavallo Wind of Passion. A quasi tre anni dalla Giostra della Sfida del 17 giugno 2017 si chiude una inchiesta che ha preso le mosse per le ipotesi di reati di maltrattamenti di animali e frode sportiva. Inchiesta aveva visto sollevare contestazioni a carico di Domenico Metelli (presidente dell’Ente Giostra Quintana) e con lui Lucio Cacace, Marco Pepe, Rodolfo Gialletti, Maria Teresa Ferretti, Gianmario Corsalini, Marco Terzarede, Tomas Luzi, Massimo Elisei, Francesco Pandolfi e Francesco Carlini. Sulla vicenda è stata emessa da poco, dal Tribunale di Spoleto Sezione gip-gup, giudice Paolo Mariotti, ordinanza di archiviazione. Ordinanza che ha preso le mosse dalla richiesta di archiviazione che era stata presentata dal pubblico ministero e a cui avevano presentato opposizione le associazioni animaliste che si erano costituite parte civile nel procedimento. La genesi dell’inchiesta aveva preso le mosse dall’infortunio, cui ha fatto seguito una caduta e poi è sopravvenuto il decesso, occorso a Wind of Passion che in quella Quintana difendeva, condotto dal cavaliere Massimo Gubbini, i colori del rione Giotti. Le cause dle decesso, a seguito di una specifica consulenza, erano state individuate – si legge nell’ordinanza - in un “collasso cardiocircolatorio conseguente a uno choc cardiogeno e a uno choc neurogeno, ambedue conseguenti ad uno choc traumatico causato dalla rottura dell’apparato sospensore modello di ambedue gli arti anteriori e della conseguente caduta”. Nel corso dei vari accertamenti esperiti dopo la morte di Wind of Passion è stata individuata la presenza “di un farmaco anestetico con principio attivo di lidocaina”. La somministrazione di tale farmaco, così come emerso dal contributo del consulente del pm, è da definirsi considerarsi pratica medica vietata in gara “ed è definibile come somministrazione di sostanza dopante”. L’attività investigativa svolta non ha consentito di individuare il responsabile (o i responsabili) di questa contesta condotta. La completezza degli accertamenti svolti “porta a rigettare – spiega ancora l’ordinanza di archiviazione – la richiesta di ulteriori investigazioni in ordina a tale specifica condotta” (somministrazione della sostanza dopante)”. E ancora: “Considerata la diffusione del farmaco – viene sottolineato – e la sua semplicità di utilizzo, non è possibile orientare l’indagine verso una particolare categoria di soggetti; Per le ragioni esposte la notizia criminis (relativa ai maltrattamenti e alla frode sportiva, derivanti dalla somministrazione del farmaco vietato) deve essere archiviata perché l’autore del fatto è rimasto ignoto”. Sull’archiviazione c’è la voce dell’avvocato Antonio Cappelletti, difensore di Massimo Elisei: “La decisione – spiega - pone finalmente conclusione ad una vicenda che ha visto svolgere una imponente attività istruttoria che ha impegnato tempo e risorse sia per gli inquirenti sia per le difese degli imputati , per la morte di un cavallo nel quale erano state trovate tracce infinitesimali di lidocaina, che ben potevano essere riferibili a contaminazioni esterne”.