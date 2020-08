Foligno, Giostra della Quintana aprono le taverne con le misure anti coronavirus, tornano le bandiere e domenica le prove. Primo in pista l'Ammanniti

FOLIGNO - Giostra della Quintana, giovedì aprono le taverne. E lo faranno con due novità: saranno 9 e non 10 (l’Ammanniti ha scelto di non aprire) e ci sarà prenotazione obbligatoria, distanziamento, misure anticovid e termoscanner. E da mercoledì in città sono tornare a garrire le bandiere dei 10 rioni. Bandiere che, tutte insieme, sventolano anche dal Palazzo Comunale in piazza della Repubblica. Le taverne rimarranno aperte fino a sabato 12 settembre . Ciò che non ci sarà è tutto ciò che ruota intorno agli assembramenti. Quindi niente Corteo Storico, niente Fiera dei Soprastanti e nemmeno il gareggiare dei Convivi. Domenica 30 ci saranno le prove ufficiali al Campo de li Giochi dalle 15. Ecco l’ordine di partenza: Ammanniti, La Mora, Cassero, Pugilli, Spada, Giotti, Contrastanga, Morlupo, Croce Bianca, Badia. © RIPRODUZIONE RISERVATA