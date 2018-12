Foligno, Giostra della Quintana Andrea Ponti (Croce Bianca) è il rappresentate dei priori

Ultimo aggiornamento: 11:42

FOLIGNO - Giostra della Quintana, Andrea Ponti del rione Croce Bianca È il nuovo rappresentante dei propri. È quanto filtra a margine della riunione che si è svolta mercoledì sera a Palazzo Candiotti, sede dell Ente Giostra della Quintana. A riunirsi sono stati i propri dei dieci Dio della massima manifestazione cittadina. Stando a quanto risulta a Il Messaggero, s è trattato di una riunione introduttiva di confronti in anche in forza del fatto che ci sono 7 propri su 10 di fatto nuovi, 2 storici riconfermati (Andrea Ponti Croce Bianca e Elisabetta Maggi Leonvilli Massi) e 1 riconfermato dopo la prima nomina (Fabio Serafini rione Cassero). In sede di summit è stata ufficializzata la data del voto per il rinnovo delle cariche ali Ente Giostra della Quintana , fissata per il 18 gennaio prossimo. Sono previste ulteriori riunioni a raffica in vista della tornata elettorale. A raffica anche perché in costanza del periodo natalizio ci saranno degli stop obbligati e la chiamata alle urne è molto vicina.