Foligno, Giostra della Quintana all'Ammanniti il priore festeggia i 50 anni di appartenenza al rione

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - È una Giostra della Quintana particolarissima quella che il rione Ammanniti, guidato dal priore Fabio Fiordiponti si sta apprestando a Giostrare. Perché il settembre folignate 2018 coincide esattamente con i 50anni di vita rionale vissuti dallo stesso Fiordiponti. Mezzo secolo sotto la stessa bandiera è un record che in pochi oggi possono vantare. «Il primo obiettivo – spiega Fiordiponti – nostro ma penso anche per gli altri nove rioni è la conquista della Giostra. La vita del nostro rione procede a gonfie vele. Sia dal versante della taverna, la Locanda della Rosa che da quello del rapporto umano. Qui all’ammanniti si vive un mix generazionale che, posso dirlo senza temere smentite, non ha pari. Per quanto riguarda il Corteo Storico delle Rappresentanze rionali di Sabato 15 la nostra partecipazione vedrà riconfermato l’impianto di sfilata di giugno. Ci sarà, però, - prosegue - una importante novità. Avremo una nuova prima dama, che sarà Elena Pallini, che tornerà a filare con l’Ammanniti. La sua ultima e fortunatissima presenza sotto per i nostri colori risale infatti al 2007 l’anno in cui vincemmo la Quintana». «L’Ammanniti - ricorda Fiordiponti - domenica 16 scenderà in pista al Campo de li giochi con Marco Diafaldi in sella a Sera d’Estate. La voglia di fare, e di fare bene, è tanta e ce la metteremo tutta per dare il massimo. Che bilancio tracio di questo mandato da priore? La risposta è semplice. L’attaccamento all’Ammanniti lo testimonio da 5 decenni, mezzo secolo che riassume la mia appartenenza al rione. Il ruolo di priore, con il mandato che si va a concludere, mi spinge a formulare una valutazione positiva soprattutto perché qui si fa seriamente lavoro di squadra. L’Ammanniti è un rione in costante crescita. Lo testimoniano le presenze in taverna che viene sempre più scelta da tanti avventori, che ringraziamo, e dalla sicurezza che ci viene data da chi fa parte di questo gruppo esprimendo esperienze di generazioni diverse accomunate - conclude il priore Fiordiponti - da una comune bandiera». Appuntamento, quindi, all’Ammanniti, poi sabato 15 Corteo Storico della Rappresentanze Rionali e domenica si corre la Giostra della Quintana della Rivincita al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo giusti”.

Lunedì 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:26



