Foligno, Giostra della Quintana al voto per il Comitato Centrale: spunta il listone

FOLIGNO - Si avvicina la scadenza per la presentazione delle candidature per il rinnovo del Comitato Centrale dell’Ente Giostra della Quintana, e un primo elemento già emerge: al vaglio dell’elettorato quinta nato si presenterebbe una lista di candidati definita che rispecchierebbe, di fatto, coloro che il 18 gennaio saranno eletti. Che vuol dire, tutto e niente. Nel senso che la raffica di riunioni, iniziate già all’indomani della tornata elettorale che ha definito i nuovo consiglio dei 10 rioni, avrebbe portato a definire una linea. Domenico Metelli succederà a se stesso e al posto di Guido Tofi, vicepresidente uscente, pare sia in arrivo Rita Barbetti, vicesindaco di Foligno. E fin qui nulla di nuovo. Ci sono poi da sostituire, tra gli uscenti, quattro magistrati di Giostra e cioè Maria Rita Lorenzetti, Fernando Fucinese, appunto Guido Tofi e Stefano Trabalza. Del Comitato uscente rimarrebbero in sella Simone Capaldini, Arnaldo Radi, Lucio Cacace e, ma sul punto si attendono conferme Mauro Silvestri. Tra le new entry, tanto nel listone di fatto “blindato”, spunterebbero i nomi, stando a diverse indiscrezioni, di Mauro Carboni, Maurizio Metelli, Luca Radi (che prenderebbe il posto di Stefano Trabalza alla guida della Commissione Artistica), e Marco Bosano più volte indicato alla corsa per la vicepresidenza ma che ora potrebbe andare a ricoprire un ruolo diverso. Nelle scorse ore, intanto, i priori, coordinati dal loro rappresentante Andrea Ponti (croce Bianca) hanno incontrato il sindaco Nando Mismetti. S’è trattato, per quel poco che è trapelato di un primo confronto per affrontare il binomio che il primo cittadino ricorda spesso: “Foligno è la Quintana, la Quintana è Foligno”. E se da un lato la scelta di candidature condivise e ristrette racconta di una condivisione di vedute e, di fatto, di uan certa unità d’intenti tra i dieci rioni di Giostra, dall’altro, però, potrebbe scontentare chi avrebbe voluto provare il vaglio delle urne quintanare. Ogni quintanaro può presentare candidatura, ma affinché questa sia accolta è necessario il gradimento di almeno due rioni. Se la “lista unica dei 10” dovesse trovare definitiva conferma, al di la dei nomi che la compongono che potrebbe registrare qualche limatura, per gli altri che volessero candidarsi sarebbe di fatto impossibile raccogliere il gradimento. Ovviamente, pur se i tempi stringono, siamo nella fase del “si dice”, del “pare che”, insomma della giostra della indiscrezioni. L’unica certezza è che l’11 gennaio scadranno i termini per la presentazione delle candidature e il 18 si andrà al voto che porterà al nuovo Comitato Centrale dell’Ente Giostra della Quintana.