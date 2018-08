Foligno, Giostra della Quintana al rione La Mora una taverna a misura di famiglia

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Nell’ultimo anno di mandato da priore il numero uno del rione La Mora, Alessio Albani, lascia il segno puntando al ritorno alla tradizione. Primo passo il piatto del 30ennale a tavola con la contrada del Gelso e cioè gli storici “Maccheroni alla Mora”. “Per questo vespro settembrino – spiega Albani – abbiamo dato vita ad un allestimento particolare della taverna basata sulla proposta di serate dedicate alle famiglie e in particolare ai più piccoli grazie anche alla collaborazione con il Ludobus. Vogliamo evolverci attraverso un sano ritorno al passato in chiave attualissima. In occasione del Corteo Storico delle Rappresentanze Rionali proporremo una particolarissima allegoria che sveleremo in occasione della sfilata in centro storico”. “Il progetto rionale – ricorda il priore – di puntare su un giovane quanto volenteroso cavaliere sta premiando questa scelta. I risultati che Mattia Zannori di volta in volta ottiene in tutta Italia vanno proprio in questo senso. A disposizione abbiamo cavalli ben preparati come Stoja, Un’estate fa, Dovadola, Dubrevile e A Tinte Forti. Il bilancio di questo mandato è lineare: di sicuro una serie di progetti che avevamo in cantiere sono stati frenati dal terremoto del 2916 con i noti problemi che hanno interessato la sede storica del rione e della taverna in via Colomba Antonietti. Posso serenamente dire che, rispetto al sisma del 1997, la situazione anche in forza della possibilità di utilizzare gli Orti Orfini è stata tamponata meglio. Restano ovviamente in piedi le preoccupazioni che riguardano i tempi della ricostruzione. In questi anni di mandato abbiamo realizzato anche numerosissime iniziative di carattere sociale e solidale. Penso allo spettacolo in favore del reparto Pediatria, alle attività di sostegno alle zone terremotate di Muccia e tanto altro. Il programma degli appuntamenti rionali si apre oggi alle 20 con l’avvio delle attività de “Le Cantine del Gelso”.Si prosegue domani con la Cena degli Orti e domenica con l’attività legata alla Fiera dei Soprastanti. Il 4 riapre la taverna e giovedì 6 ci sarà la serata per bambini e famiglie con il Ludobus. Lunedì 10 settembre alle 20.30 sarà la volta di Messer “La Frasca” tra le fresche frasche: Cibo facezie e frescacce e alle 22 ci sarà il battesimo rionale e promessa dei genitori: atto di iniziazione per i nuovi rionali e per i giovanissimi moraioli. Mercoledì 12 sarà la volta, dalle 22, di Zucchero e Sollucchero con il maestro Sergio Merendoni che presenta le degustazioni guidate di dolci. Sabato 15 settembre ci sarà l’evento “Una giornata con La Mora”. Si parte alle 13 con l’ostensione del Gelso in piazza Grande, quindi alle 13.30 aperitivo e pranzo rionale agli Orti Orfini. Alle 16.30 ci sarà la solenne Messa Rionale, benedizione del cavallo, cavaliere, costume e lancia di gara agli Orti Orfini. Alle 21.30 ci sarà il Corteo Storico delle rappresentanze rionali. Domenica 16, giorno della Quintana della Rivincita, si parte alle 6.30 con la sveglia al priore con tamburini e Gallo e alle 15.30 si va al Campo de li Giochi.

