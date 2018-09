Foligno, Giostra della Quintana al Croce Bianca metti un sera a cena con gli ex priori, i cavalieri storici e i contradaioli di tante generazioni

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Una serie di ricordi per continuare a guardare al futuro. E' il senso che riassume la cena, cui hanno preso parte 150 persone, promossa dal rione Croce Bianca, guidato dal priore Andrea Ponti, che ha chiamato a raccolta gli ex priori, gli ex cavalieri e i contradaioli di oggi e di ieri che fanno parte della Contrata di via Butaroni dagli anni Sessanta agli anni Novanta. Tra i priori storici sono intervenuti alla cena Lugi Romagnoli, Leo Damiani, Roberto Bettoni, Francesco Baldassarri tutti accolti dall'attuale priore Ponti. Gli ex cavalieri che hanno reso parte alla cena sono stati Sergio Villa, Silvio Pelliccia, Luciano Alessandrini, Mirko Valentini, Paolo Margasini, Gianluca Chicchini e con loro l'attuale portacolori del Croce Bianca Massimo Gubbini.

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:03



© RIPRODUZIONE RISERVATA