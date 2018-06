Foligno, Giostra della Quintana, in 500 al Pugilli per rivivere le grandi vittorie dell'Aquila Nera

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - In cinquecento per ricordare in bianco e nero. E’ stata un vero e proprio successo l’iniziativa promossa dal rione Pugilli, appunto “Ricordi in bianco e nero” accolta negli spazi della taverna dell’Aquila Nera. Una serata di ricordi, dal 1946 adoggi, che ha visto i rionali di ieri e quelli attuali ritrovarsi a tavola per rivivere i momenti più belli della vita rionale. La preparazione dell’evento non è stata semplice, ma alla fine ha ripagato gli sforzi profusi, avviati tre mesi fa, dal gruppo di lavoro composto da Ivano Bruschi, Arianna Boldrini, Roberta Bruschi, Monica Alessandri, Danila roca, Jessica Ortolani, Marco Properzi, marco Bartocci e Francesco Mattioli. «Per la riuscita di questo progetto - spiega Ivano Bruschi - si sono impegnate tutte le commissioni rionali, ed in particolare quella della taverna. Chi è intervenuto all’evento ha potuto rivivere momenti unici attraverso più di duemila fotografie e tanti filmati dei momenti più importanti culminati spesso con la gioia per la vittoria». Alla cena sono stati invitati anche i cavalieri che hanno vinto per i colori del rione Pugilli. All’invito hanno risposto Piero Cruciani, Emanuele Filippucci, Paolo Margasini e Pierluigi Chicchini, il portacolori attuale e già campione dell’Aquila Nera. C’erano anche in rappresentanza dei priori storici che non ci sono più alcuni loro familiari, e con loro gli ex priori Lucio Cacace, Roberto Molari e l’attuale numero uno dell’Aquila Nera, Stefano Mattioli e il presidente dell’Ente Giostra dellaQuintana, Domenico Metelli. «La grande riuscita di questa manifestazione - ha sottolineato ancora Bruschi - è merito di un’azione corale che ha coinvolto tutto il consiglio rionale, tutte le commissioni del rione e i popolani e un grazie speciale ai nostri tamburini che, per l’occasione, hanno dato vita ad una esibizione speciale».

