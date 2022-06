Giostra della Quintana, ecco le pagelle della Sfida

Wow, sembravano i mitici anni Ottanta. Vento, polvere, bandierine di qua, anelli di là. Il dio Marte colpisce ancora. Voi avete i dischi volanti? Bene, lui alza il baffo e il brivido dell’errore fa emozioni e tanti dolori. A proposito: anche il mercato dei big è un flop. E se fosse la spallata della Generazione K alle gerarchie Guittesche?

Melosso (Badia). Il marchigiano dentro la porta. Affondo, controllo e surplace a 58 e fischia che facile non è. Neanche un centesimo fuori posto. Ovazione. Voto 10.

Lionetti (Pugilli). Bravo lui e chi l’ha scelto. Ma lì, ragazzo, non puoi tenere la lancia come la borsa della spesa sulla bici. Voto 7

Scarponi (Contrastanga). Da Animoso ad anonimo. Nella serata di bandierinopoli, la sua stesa è da non crederci. Voto 5

Chicchini (Spada). Salta, sgomma, addrizza: insomma rodeo. E alla fine stecca. Voto 5.

Gubbini (Giotti). Per una volta che aveva Quei Due dietro, ha lasciato l’anello al vento dopo tutto lo sconquasso di mercato. Mah. Voto 4,5.

Innocenzi (Cassero). Non ci posso credere. Sfregia un anello, una bandierina e Guitto che sembrava svagato come agli esordi. Notte horror e a letto senza cena. Voto 4

Paci (Croce Bianca). Te lo immagini il prof che scrive un istant book di come si falliscono due anelli? Oddio, l’ha fatto. Voto 3,5.

Zannori (La Mora). Ventidue secondi e si scioglie, spettatore non pagante. Voto 3

Finestra (Ammanniti). Un altro che ha solo visto la Giostra vicino ai cavalieri. Voto 3

Candelori (Morlupo). Poche idee e pure molto confuse. Voto 2.





