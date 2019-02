Foligno, nel giorno del suo compleanno ragazzino si allontana da casa senza dire nulla. Ore di apprensione, poi il lieto fine grazie a Polizia Ferroviaria e Trenitalia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - A 15 anni, nel giorno del suo compleanno, s’allontana da casa per trascorrere qualche ora con gli amici. Ma scompare per tutto il pomeriggio. E lo fa senza dire nulla ai familiari. Sono state ore di apprensione, quelle vissute nei giorni scorsi da una famiglia residente nel Folignate, con mamma e papà preoccupati per le sorti del loro figlio 15enne. La sua presenza – nel frattempo erano già attive le ricerche – non è sfuggito al personale di Trenitalia che ha individuato il ragazzino a bordo del treno Perugia-Foligno. Il 15enne è stato controllato dal personale di Trenitalia che, capita la situazione, ha allertato la polizia ferroviaria. In azione sono entrati gli agenti della Sezione Polfer di Foligno,guidati dal comandante Alessandro D’Antoni. Con le procedure di identificazione è stata accertata l’esatta identità dl 15enne e, in breve, sono stati avvertiti i genitori che hanno potuto riabbracciare il loro figlio e festeggiare con lui il compleanno.