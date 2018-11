Foligno, il futuro di Oma vola sulla ali di un drone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il futuro di Oma vola sulle ali di un drone. A conclusione dell’anno in cui si è celebrato il 70° anniversario, Oma, azienda guidata dal presidente Umberto Nazzareno Tonti, ha presentato LinkedIn, la sua New Company, la Sky Eye Systems (SES), fondata nel 2017 e partecipata per il 51% da Gepat Srl, la holding della famiglia Tonti, e per il 49% da Oma spa L’obiettivo di SES è sviluppare una piattaforma tecnologica modulare per una famiglia di velivoli a pilotaggio remoto, contando su un gruppo di ingegneri altamente specializzati e in grado di seguire tutte le fasi del processo, dalla progettazione al testing. Il progetto porterà nel 2019 ad avviare la produzione di serie del Rapier X-25, un drone innovativo appartenente alla categoria degli Small Tactical Uavs (Unmanned Aerial Vehicles) che si posiziona al top delle prestazioni in termini di raggio di azione, capacità di carico e autonomia di volo. I possibili impieghi sono principalmente finalizzati alla sorveglianza del territorio, trovando possibilità di utilizzo in ambito duale.