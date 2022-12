Foligno, furto in villa mentre i proprietari sono in casa: ladri in fuga con un bottino da 100mila euro. Indagano i carabinieri

FOLIGNO - Ladri in azione in una villa mentre i proprietari erano in casa: in fuga con un bottino da 100mila euro. Indagano i carabinieri. Chi ha agito, stando a quanto rimbalza dai rumors di strada, ha dimostrato di non essere uno sprovveduto ed ha puntato ai piani alti dell’abitazione. Poi una volta nella casa chi ha agito è riuscito in qualche modo ad individuare un piccolo forziere, dove erano conservati molti preziosi e, pare, del denaro, per poi fuggire di gran carriera forse temendo che i padroni di casa avessero scoperto qualcosa, magari messi in allerta da qualche rumore sospetto. Considerando la mole del bottino si sarebbe in presenza di ladri, per così dire fortunati, oppure, e questa parrebbe essere la tesi più fondata, di soggetti che hanno dimostrato di sapersi muovere, e pure bene, puntando alla massima resa economica dell’atto criminale. Il che, ma è tutto da dimostrare, farebbe ulteriormente supporre, col condizionale doverosamente d’obbligo, la presenza di un basista. È ovvio che si tratta di ipotesi da manuale. Potrebbe infatti esser pure accaduto che i malviventi – non è ancora chiaro se ad agire sia stato un singolo o più persone – possano aver rovistato nella casa trovandosi il piccolo forziere che si sono portati al seguito nella fuga. I carabinieri, come sempre accade in questo tipo di situazioni, hanno attivato tutti i protocolli investigativi del caso. È stato fatto il sopralluogo, così come sono stati svolti i rilievi da parte della scientifica dell’Arma e si è andati alla ricerca di eventuali immagini catturate dal sistema di videsorveglianza. Così come da prassi verifiche sono state effettuate anche a carico degli impianti pubblici di ripresa video per capire se e quali veicolo possano aver transitato nella zona del furto all’ora in cui la razzia è stata compiuta. Rispetto a chi ha commesso il furto si può supporre che si possa trattare di più persone che si sono mosse con ruoli definiti e diversificati. C’è chi materialmente ha “operato” e chi ha fatto da palo e da autista per la fuga. Inoltre, come spesso accaduto, i ladri potrebbero aver utilizzato un veicolo per raggiungere la villa depredata e poi potrebbero aver cambiato mezzo di trasporto così da utilizzarne in questa seconda fase uno “pulito” e utile a non attirare attenzioni indesiderate. Così come non è da escludere che, nell’ipotesi che ad agire siano state più persone, i componenti della banda di ladri si siano divisi per raggiungere quindi una base “fredda” dove spartirsi il bottino. Come detto si tratta di ipotesi che dovranno essere confermate o smentite dalle investigazioni avviate sul caso dalla Compagnia Carabinieri di Foligno.