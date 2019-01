Foligno, furto in un camion scatta inseguimento da action movie tra le case. In azione i carabinieri: caccia ai fuggiaschi

FOLIGNO - Inseguimento da action movie nella zona a confine tra Foligno e Montefalco. Tutto ha preso le mosse dal furto compiuto da ingoti ai danni di un camion in sosta. La vettura in fuga - si tratterebbe di una utilitaria scusa - è stata intercettata dai carbainieri e ne ès caturito un isneguimento a sirene spiegate. Nel corso della fuga la vettura braccata e quella dei militari sarebbero entrate in contatto. Poi, per il momento, i ricercati son riusciti a far perdere le loro tracce. Sui fatti indagano i carbainieri della Compagnia di Foligno che stanno valutando anche se il veicolo impiegato nella fuga possa esser lo stesso segnalato dai cittadini relativamente ad altri furti compiuti sul territorio. © RIPRODUZIONE RISERVATA