FOLIGNO - Ladri in azione in centro storico a Foligno. Nella notte tra lunedì e martedì i malviventi hanno compiuto un furto ai danni della norcineria Camilletti in via Gramsci. L ammontare della refurtiva è in fase di definiizione così come sono in corso accertamenti sulla dinamica del colpo. Indaga la Squadra Volante del Commissariato. © RIPRODUZIONE RISERVATA