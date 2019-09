Foligno, furto da Alessi: ladro inseguito si arrende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Ruba capi d’abbigliamento dal negozio “Alessi Wonderful Store” di piazza della Repubblica, una guardia giurata lo insegue e due cittadini arrivano in aiuto. Il ladro sconfitto si arrende abbandonando la refurtiva e per il momento svanisce nel nulla. Arrivano i carabinieri e scatta la caccia all’uomo. E’ la sintesi che riassume un furto consumato, e subito sfumato, che ha visto i cittadini reagire e collaborare con i carabinieri per sventare una mini razzia ai danni di un esercizio commerciale preso di mira dal balordo di turno. Ad entrare in azione è stata la guardia giurata Ciro Cicaniglia che s’è accorto del furto in atto e ha inseguito il ladro che, vistosi ormai scoperto, ha iniziato a correre verso via settembre. Due cittadini – si tratta di Christophe Locatelli, titolare dell’Antico Caffè della Piazza e Filippo Ronconi – sono subito andati in aiuto per cercare di fermare il malvivente. I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Foligno hanno avviato le indagini del caso raccogliendo testimonianze e altri elementi utili all’individuazione del fuggitivo. «Voglio ringraziare - sottolinea Simona Alessi, titolare del negozio preso di mira - quanti sono intervenuti per sventare l’acaduto. La refurtiva è stata recuperata ma stiamo svolgendo verifiche per capire se ciò che il fuggiasco aveva messo in una bora di carta sia stato tutto recuperato o se, invece, possa aver nascosto altri capi sotto il giacchino che indossava. Lo verificheremo con l’inventario. Voglio di nuovo ringraziare tutti e in particolare i carabinieri per l’intervento in risposta alla chiamata di soccorso. La cosa che più ci ha dato confronto e che non ci fa sentire soli è il fatto che nessuno s’è tirato indietro e la città ha dimostrato - conclude - di saper reagire». Al vaglio anche le telecamere pubbliche e private presenti nella centralissima piazza della Repubblica e nelle vie scelte dal balordo per la fuga.