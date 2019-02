Foligno, furti e rapine i banditi alzano il tiro e scatta il piano speciale di sicurezza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Furti e rapine, stretta di carabinieri e polizia dopo le razzie in danno di alcune abitazioni e le tre rapine, due delle quali particolarmente violente, ai danni di altrettante tabaccherie. Le forze dell’ordine stanno lavorando su due piani distinti quali appunto le rapine da un lato e i furti in abitazione dall’altro. A fare da discriminante l’indole dei malviventi che di volta in volta hanno agito. Gli autori delle tre rapine in tabaccheria, messe a segno nell’arco di 15 giorni, hanno infatti evidenziato un uso della violenza mai registrato prima. Nel primo e nel terzo colpo hanno picchiato il tabaccaio rapinato con un bastone procurando anche conseguenze alla vittima poi medicata in ospedale. Pare ormai accertato che ad agire siano stati gli stessi soggetti. Si tratta di malviventi che agiscono almeno in quattro. Tre compongono il gruppo d’azione e almeno un quarto uomo li attende sull’auto utilizzata per la fuga. In tutti e tre i casi sono state impiegate per compiere le rapine vetture rubate in tempi diversi e poi abbandonato per proseguire la fuga su uno o più mezzi “puliti”. Carabinieri e polizia hanno rafforzato l’azione di prevenzione e repressione dei reati attraverso la definizione di un piano dettagliato che coinvolge anche la polizia locale. I dettagli, ovviamente, sono più che blindati. Certo è che l’attenzione sugli obiettivi divenuti sensibili è amplificata al massimo. Un’azione, quella in essere, che si articola, di fatto, nell’arco delle 24 ore anche in forza del fatto che non c’è un orario “prediletto” in cui i banditi compiono rapine. Importante come sempre è la collaborazione da parte dei cittadini. Una segnalazione ai numeri di emergenza 112 e 113 può risultate essenziale anche per una semplice verifica. Altro ambito, del tutto diverso dal settore rapine, almeno rispetto alle ultime tre, è quello dei furti in abitazione. Quelli registrati nelle scorse settimane, ed in particolare nel periodo di passaggio tra il vecchio ed il nuovo anno, sono stati compiuti in quasi tutti i casi nelle fascia orario compresa tra le 18 e le 21 anche se alcuni, in numero minore rispetto agli altri, sono avvenuti anche a notte fonda. I topi d’appartamento, al di la della portata del bottino razziato, hanno agito, con ogni probabilità dopo un attento monitoraggio, in assenza dei padroni di casa. Il che ha evitato il contatto tra banditi e residenti e quindi non c’è stato l’uso della violenza. La pressione delle forze dell’ordine, l’innalzamento del livello di allerta e l’efficacia dell’azione investigativa potrebbe aver spinto la banda che razzia le case a cambiare zona. Nelle Marche, infatti, carabinieri, polizia e polizia locale stanno dando la caccia ad una banda di ladri d’appartamento che potrebbe aver agito anche in Umbria. Sono negli ultimi giorni, nel Fabrianese, sono stati messi a segno 5 furti in abitazione. Le ricerche degli investigatori sono concentrate su una banda, composta da almeno 3 persone, che agisce sia nel tardo pomeriggio che in ore serali, che sfonda finestre, poi ruba e fugge a bordo di un’Audi A6 nera. Un’auto scusa sarebbe stata notata, ma sul punto si attendono riscontri, in passato anche nell’area di Gualdo Tadino in direzione Foligno.