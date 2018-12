Foligno, furti di ciclomotori la Polizia Locale denuncia tre minorenni

Ultimo aggiornamento: 17:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Polizia Locale, denunciati 3 minorenni per furti di ciclomotori. Altra operazione da parte del comando di polizia municipale di Foligno, guidato dal tenente colonnello Marco Baffa, contro il fenomeno dei furti di ciclomotori. Nei giorni scorsi, una pattuglia della Polizia Locale ha rinvenuto nel centro storico un ciclomotore abbandonato, che presentava segni inequivocabili di scasso. Dopo un’attività di appostamento, è stato intercettato e fermato un minorenne che stava recuperando il ciclomotore oggetto del furto compiuto poco prima (lo stesso che era stato denunciato per analoghi furti recentemente), unitamente ad altri due ragazzi, sempre minorenni, residenti in città, che a loro volta sono stati segnalati al Tribunale per i Minorenni in quanto è ipotizzabile il loro concorso con l’autore del furto e la successiva ricettazione del mezzo. I minori, dopo le procedure di rito e l’affidamento ai rispettivi genitori, informati dei fatti, venivano denunciati e deferiti alla competente Autorità Giudiziari in stato di libertà per il reato di ricettazione e riciclaggio nonché per gli ulteriori reati ravvisabili dalle condotte tenute. Proseguiranno anche nei prossimi giorni i controlli mirati per incrementare il controllo del territorio da parte del comando di polizia municipale. Al momento, a seguito dell’attività posta in essere negli ultimi tempi, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica 5 minori ritenuti responsabili in concorso dei furti messi a segno sui ciclomotori che, peraltro, sono stati restituiti ai rispettivi proprietari.