Foligno, furti a chilometri zero: sparita insalata, melanzane e due capponi

FOLIGNO - La nuova frontiera dei furti passa per le razzie di prodotti a chilometri zero. Accade in zona Maceratola dove da qualche tempo, con modalità ad ondate, si registrano furti di ortaggi e di animali da cortile. «Da qualche tempo - racconta una delle vittime delle sottrazioni - registriamo sparizioni di ortaggi e animali da cortile. Nelle scorse ore ci sono stati rubati due capponi e anche verdure e prodotti della terra vari che abbiamo coltivato con impegno e amore. E non siamo gli unici ad aver subito questi fatti. La questione, più che problematica, è davvero odiosa. Noi, ad esempio, siamo stati costretti a spostare in zone “protette” galline e altri animali da aia. Non parliamo di centinaia di esemplari ma è comunque una seccatura. Chi si occupa ancora della campagna - viene sottolineato - è spesso non più giovane e con questi animali e con la cura delle verdure ci trascorre pure un po di tempo . Basti pensare che tra i prodotti spariti ci sopno pure insalata e melanzane». Tra beni e prodotti dei campi, non solo nella zona di maceratola, vanno annoverati anche attrezzi agricoli come, in particolare, le motozzappe e gli attrezzi utilizzati in agricoltura quali ad esempio vanghe e zappe. E quello segnalato dal contadino vittima del furto non è che l’ultimo di una serie di casi. Qualche anno fa, come si ricorderà, vennero rubate 18 galline ovaiole da un allevamento privato nella periferia di Foligno. Quella batteria di galline da uova, infatti, era da sempre vanto per l’agricoltore che ne decantava sia la precisione svizzera nello sfornare appunto le uova che la qualità sopraffina del prodotto. Pochi mesi dopo da quel ratto delle galline venne rubato anche un cavallo regolarmente a dimora in un recinto privato sulla colline a ridosso della città. Dopo l’episodio delle scorse ore si apre la caccia ai predoni di melanzane, insalata e capponi.