Foligno, fuochi d'artificio non autorizzati al Corteo della Giostra della Quintana, denunciato un 40enne

Ultimo aggiornamento: 14:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Fuochi d'artificio non autorizzati al Corteo della Quintana, la polizia ha denunciato un 40enne per il reato di accensioni e esplosioni pericolose. L'indagine è stata condotta dal persone del Settore Anticrimine del Commissariato di Foligno, guidato dal dirigente il vicequestore Bruno Antonini. Gli investigatori del commissariato hanno denunciato il 40enne per il reato di accensioni ed esplosioni pericolose. L’attività - spiega una nota della Polizia - fa riferimento a quanto accaduto la sera del 15 settembre, appunto durante il Corteo Storico della Quintana, quando alcuni rionali del Cassero hanno goliardicamente accompagnato il suono delle campane della chiesa di Santa Maria Infraportas con lo sparo di alcuni artifizi pirotecnici, affidandosi all’opera del 40enne. Nessuno ha però pensato a richiedere la prevista e obbligatoria autorizzazione all’autorità di pubblica sicurezza. Pertanto al termine degli accertamenti di rito, che hanno comunque evidenziato che non sono stati provocati danni di alcun genere, è scattata la denuncia in stato di libertà.