Foligno, in fuga sul furgone rubato: intercettati da polizia e carabinieri uno viene fermato e altri due si buttano nel fiume Topino. Tutti presi

FOLIGNO - Viaggiavano a bordo di un furgone rubato di proprietà di un panificio di Foligno. Pensavano di non esser stati visti, ma qualcuno ha segnalato la presenza di quel veicolo alla polizia. E’ accaduto mercoledì pomeriggio, in zona Santo Pietro area a cavallo tra la periferia e la campagna folignate. Alla vista dei poliziotti il veicolo provento di furto, perpetrato nelle 24 ore precedenti, è partito a tutto gas. In ausilio sono arrivati anche i carabinieri. Gli occupanti del mezzo, tre persone, hanno abbandonato il veicolo. Uno è stato preso praticamente subito, mentre gli altri due si sono dati alla fuga, gettanmdosi anche nel fiume Topino, venendo fermati poco dopo. A carico del maggiorenne è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, furto e ricettazione. La posizione dei minorenni, invece, è al vaglio della Procura dei Minori di Perugia. Tutti e tre i fermati sono di origine straniera e residenti nel vasto comprensorio del Folignate.