FOLIGNO E' il Gatto dei due Mondi, assiduo frequentatore, in cerca di una carezza, dei locali della movida serale di Foligno. Due Mondi perché la zona della città vecchia che ama di più è quella di via e di piazza Garibaldi.

Franciacorta, così è stato chiamato questo felino urbano amante della movida, adesso, in tempo di Covid-19 è uno dei rarissimi frequentatori di via Garibaldi dove cerca qualcuno che gli faccia un carezza. Sente, insomma, la mancanza del contato, ora proibito, con l’umano. E quando qualcuno lo incontra andando dal tabaccaio, dal fruttivendolo o all’alimentari gli dona una serie di carezze per fargli recuperare, per quanto possibile, quelle che non riceve più da quando la vita di tutti i giorni e la movida della sera sono state fermate dal coronavirus. Se qualcuno passa, per ragioni ovviamente autorizzate, in via Garibaldi non dimentichi la carezza a Franciacorta.