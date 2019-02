Foligno, il forte vento fa annulare il programma del Carnevale di Sant'Eraclio. Gli organizzatori: «Scelta in chiave sicurezza»

FOLIGNO - Annullato, per il forte vento che da sabato si sta abbattendo sul Folignate e sull’Umbria, il secondo corso mascherato del Carnevale di Sant’Eraclio, splendido borgo del territorio comunale di Foligno in programma domenica 24 febbraio. «Abbiamo scelto la sicurezza- dicono dall’organizzazione – e abbiamo scelto per l’annullamento dell’evento, e di tutte le sue articolazioni, in programma. Lo abbiamo fatto anche in considerazione del fatto che tra le attrazioni maggiori ci sono anche i grandi carri allegorici che si muovono per le vie del borgo. Solo “elementi” mastodontici e quindi più soggetti alle raffiche, molto forti, del vento che i questi giorni e in queste ore sta spazzando la città. Vi attendiamo comunque domenica prossima per vivere una grande Carnevale in allegria». © RIPRODUZIONE RISERVATA